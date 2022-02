Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum haben Marslander wie InSight keine Vorrichtung an Bord, um ihre Solarzellen vom Staub zu befreien? Werden Rover oder Landeplattformen auf dem Mars durch Solarzellen mit Energie versorgt, haben sie im Laufe der Zeit mit einem Problem zu kämpfen: Staub setzt sich auf den Solarzellen ab und verringert so deren Leistung. Trotzdem haben Lander wie InSight keine Vorrichtung an Bord, um die Solarzellen von Staub zu befreien. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Eine solche Vorrichtung würde das Gewicht der Mission vergrößern und den Lander zudem komplexer und damit fehleranfälliger machen. Bislang haben alle Rover und Lander, die die Oberfläche des Mars erreicht haben, länger funktioniert als geplant. Die Verschmutzung der Solarzellen im Laufe der Zeit wurde entsprechend eingerechnet, so dass über die gesamte Mission ausreichend Elektrizität zur Verfügung stand. Aus wissenschaftlicher Sicht besteht also keinen Grund, die Mission durch zusätzliche Vorrichtungen zum Staubentfernen komplexer zu machen. Hin und wieder kommt es auch zu Stürmen, die die Solarzellen reinigen können. Der Lander Insight hatte zuletzt mit einem solche Sturm zu tun, der allerdings auch dafür sorgte, dass der Himmel recht trüb war und so weniger Sonnenlicht auf die Solarzellen fiel. Inzwischen hat InSight den "SafeMode" verlassen können und der Himmel wird wieder klarer, so dass man hofft, bald auch die wissenschaftlichen Instrumente wieder in Betrieb nehmen zu können. Diese waren abgeschaltet worden, um Strom zu sparen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.