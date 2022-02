Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War das Twinkle-Weltraumteleskop nur ein Konzept oder wird es tatsächlich gebaut? Über das private Weltraumteleskop Twinkle hatten wir bei astronews.com im Juli des vergangenen Jahres berichtet (siehe: Twinkle: Atmosphären von Exoplaneten unter der Lupe vom 9. Juli 2021). An den Plänen des Unternehmens Blue Sky Space hat sich bislang nichts geändert. Im Dezember wurde das "Gründungsteam" der Mission vorgestellt, das aus 14 Universitäten aus aller Welt besteht. Gemeinsam will man nun an dem detaillierten wissenschaftlichen Programm der Mission arbeiten, deren Start weiterhin für 2024 geplant ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.