Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gibt es im Sternbild Perseus vier Sterne, die die Gorgonen im Namen tragen, obwohl in der griechischen Mythologie nur drei Gorgonen existieren? Die Gorgonen sind drei Schreckgestalten aus der griechischen Mythologie, alles Töchter des Phorkys und der Keto. Die bekannteste Gorgone dürfte Medusa sein, die von Perseus enthauptet wurde. Tatsächlich finden sich im Sternbild Perseus vier Sterne, deren historischer Name sich auf die Gorgonen bezieht: Algol wurde von Ptolemeus als Gorgonea Prima bezeichnet, außerdem gibt es noch Gorgonea Secunda (Pi Persei), Tertia (Rho Persei) und Quarta (Omega Persei). Warum also vier Sterne, wenn es doch nur drei Gorgonen gab? Der Name der Sterne bezieht sich auf ein als Gorgonea bezeichnetes Quartett aus Sternen. Diese befinden sich in einem Teil des Sternbilds Perseus, der früher auch als "Kopf der Medusa" (Caput Medusae) bezeichnet wurde. Von daher dürften sich die Namen eher auf die Sterne beziehen, die am Himmel den Kopf einer Gorgone (nämlich den der Medusa) bilden und nicht jedem Stern eine Gorgone zugeordnet sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.