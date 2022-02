Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird es vom James-Webb-Teleskop auch so "schöne" Bilder wie von Hubble geben? "Schön" liegt natürlich immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dem Öffentlichkeitsarbeitsteam des James Webb Space Telescope gelingen wird, Bilder zu veröffentlichen, die ähnlich atemberaubend aussehen wie die des Weltraumteleskops Hubble. Allerdings zeigen sie etwas anderes: Da James Webb im Infraroten beobachtet, macht das Teleskop Wellenlängenbereiche sichtbar, die wir mit unseren Augen gar nicht erkennen können. Um daraus dann Bilder zu erzeugen, werden verschiedene Infrarotwellenlängen bestimmten Farben des sichtbaren Bereichs des Lichts zugewiesen. So entstehen Ansichten von Objekten, die selbst bei vertrauten Objekten ganz anders aussehen können als gewohnt. Die Bilder von James Webb werden einen Blick in Regionen ermöglichen, in die Hubble gar nicht schauen konnte. Das kann schön sein, ist aber auf jeden Fall wissenschaftlich hochinteressant. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.