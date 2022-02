Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie dick ist die Scheibe unserer Galaxie? Die Scheibe unserer Heimatgalaxie, in der sich die Spiralarme befinden und in der auch die Sonne liegt, ist relativ dünn: Man unterscheidet verschiedene Bereiche dieser Scheibe: Die sogenannte "dünne Scheibe", in der sich vergleichsweise junge Sterne befinden, erstreckt sich bis maximal 700 bis 800 Lichtjahre oberhalb und unterhalb der galaktischen Ebene, für die hellsten Sterne der Spiralarme ist es sogar noch etwas weniger. Etwas ältere Sterne befinden sich in einem Bereich bis 1500 Lichtjahre, die noch älteren Sterne der "dicken Scheibe" bis 2500 Lichtjahre oberhalb und unterhalb der galaktischen Ebene. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.