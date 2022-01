Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bewege ich mich um das Zentrum der Milchstraße exakt gleich schnell wie die Sonne? Das Sonnensystem bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 220 Kilometern pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße. Die Erde wiederum bewegt sich um die Sonne, so dass sich für einen Menschen auf der Erde seine exakte Geschwindigkeit um das Milchstraßenzentrum herum in jedem Moment ändert, da die Bewegung der Erde um die Sonne der Bewegung der Sonne um das Milchstraßenzentrum überlagert ist. Auch die Bewegung der Erde um die eigene Achse müsste man noch berücksichtigen. Im Mittel machen wir aber natürlich die Bewegung der Sonne um das Milchstraßenzentrum in gleicher Geschwindigkeit mit. In Bezug auf die Umlaufbahn der Sonne um das Milchstraßenzentrum sind die Bahnen der Planeten übrigens um 60 Grad geneigt, was bei der Berechnung zu berücksichtigen wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.