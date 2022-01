Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auf Bildern mit mehreren Galaxien haben diese oft unterschiedliche Farben. Liegt das nur an ihrer Entfernung? Nein, das kann eine Erklärung sein, muss aber nicht. Weiter entfernte Systeme erscheinen uns aber in der Tat rötlicher, was Folge der sogenannten Rotverschiebung ist. Aus diesem Grund soll das James Webb Space Telescope auch im Infraroten beobachten, da sehr weit entfernte Systeme vor allem in diesem Wellenlängenbereich sichtbar sind. Die Farbe von Galaxien hängt aber auch mit ihrem "Inhalt" zusammen: Gibt es dort beispielsweise zahlreiche Regionen mit aktiver Sternentstehung, finden sich dort auch viele heiße, junge Sterne, die eher bläuliches oder weißliches Licht ausstrahlen. Galaxien, in denen sich hauptsächlich alte Sterne befinden, erscheinen hingegen rötlicher. Natürlich muss man bei astronomischen Bildern auch immer darauf achten, aus welchen Daten eine Ansicht überhaupt gewonnen wurde. Die meisten Aufnahmen von Teleskopen sind nämlich keine Farbaufnahmen, sondern werden aus Einzelaufnahmen in verschiedenen Wellenlängen zusammengesetzt. So muss eine rote Färbung nicht in jedem Fall bedeuten, dass ein Objekt mit dem bloßen Auge auch rot erscheinen würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.