Warum ist es notwendig, dass das James Webb Space Telescope um L2 kreist? Das James Webb Space Telescope soll seine Beobachtungen vom Lagrange-Punkt L2 aus machen. Dieser Punkt befindet sich rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in Richtung äußeres Sonnensystem auf der Linie Erde-Sonne. Der Punkt ist eine beliebte Position für Missionen, hier befindet sich beispielsweise auch der europäische Astrometriesatellit Gaia. Die Raumsonden kreisen dabei jeweils in einem Orbit um den theoretischen L2-Punkt, was aufgrund der gravitativen Verhältnisse hier mit einem nur sehr geringen Treibstoffaufwand möglich ist. Warum aber ist der L2 für James Webb ideal? James Webb beobachtet im Infraroten und muss - um sich nicht selbst zu "beobachten" - stark abkühlt sein. Dies gelingt durch einen riesigen Sonnenschutz. Die Position an L2 ermöglicht nun, dass dieser Schutz nicht nur die Sonne, sondern auch die beiden nächsthellsten Objekte am Himmel, Erde und Mond, ständig von den Instrumenten abschirmt. Zudem ist James Webb hier keinerlei thermischen Schwankungen ausgesetzt, wie es bei einem Orbit um die Erde der Fall wäre.