Wäre es möglich mit den neuen Orion-Raumschiffen der NASA eine Service-Mission zum Hubble-Weltraumteleskops durchzuführen? Die Orion-Raumschiffe der NASA wurden entwickelt, um astronautische Missionen jenseits des nahen Erdorbits durchzuführen, beispielsweise zum Mond. Damit wären sie natürlich auch in der Lage, das Weltraumteleskop Hubble zu erreichen, das sich in einem Orbit um die Erde bewegt, der nur rund 150 Kilometer höher liegt als der der Internationalen Raumstation ISS. Anders als die Space Shuttle der NASA ist Orion aber nicht für solche Wartungsmissionen ausgelegt: So verfügten die Raumfähren über einen großen Laderaum und einen Kran, mit dem Hubble eingefangen werden und dann so positioniert werden konnte, dass es bequem und sicher zu warten war. Über alle diese Möglichkeiten verfügt Orion nicht. Um also damit eine Wartungsmission durchzuführen, wären noch erhebliche Investitionen nötig, die kaum wirtschaftlich sein dürften.