Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso gibt es auf der Oberfläche der Venus so hohe Temperaturen? Unser Nachbarplanet Venus ist in eine dichte Atmosphäre eingehüllt, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht. Dies sorgt für einen extremen Treibhauseffekt, so dass am Boden eine mittlere Temperatur von 464 °C herrscht. Die Venus wird daher gerne als Beispiel dafür angeführt, was der Treibhauseffekt und ein hoher Kohlendioxidanteil in einer Atmosphäre bewirken können: Die Strahlung der Sonne sorgt dann nämlich auf der Oberfläche des Planeten für so hohe Temperaturen, dass ein Leben dort nicht möglich ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.