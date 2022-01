Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man mit dem James-Webb-Weltraumteleskop Planet 9 entdecken? Das James Webb Space Telescope wird im Infraroten beobachten und der von einigen Forschenden im äußeren Bereich des Sonnensystems vermutete "Planet 9" sollte gerade in diesen Wellenlängen gut erkennbar sein. Von daher wäre James Webb ausgezeichnet dafür geeignet, den Planeten zu beobachten. Die Suche allerdings dürfte sich mit James Webb als sehr schwierig erweisen: Man weiß nämlich bislang nicht, wo genau der Planet gesucht werden muss. Das Weltraumteleskop müsste also unzählige Aufnahmen des Himmels machen und diese Beobachtungen mehrfach wiederholen, um so ein Objekt identifizieren zu können, dessen Position sich auf den Bilder vor dem Hintergrund der weiter entfernten Sterne leicht verändert hat. Dafür ist James Webb nicht das geeignete Instrument, da Beobachtungszeit mit dem Teleskop außerordentlich kostbar und sehr gefragt ist. Wenn Planet 9 gefunden wurden, wird James Webb aber sicherlich dafür eingesetzt werden, um den Planeten näher zu untersuchen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.