Gibt es schon Pläne für einen Nachfolger des James Webb Space Telescope? Das James Webb Space Telescope wird ja immer als Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble bezeichnet, obwohl es das strenggenommen gar nicht ist: Webb ist nämlich kein größeres Hubble-Teleskop, sondern beobachtet in einem anderen Wellenlängenbereich, um unter anderem Fragen zu klären, die die Daten von Hubble aufgeworfen haben. Deswegen schreiben wir hier bei astronews.com auch immer von Webb als dem "wissenschaftlichen Nachfolger" des Weltraumteleskops Hubble. Von der Teleskopart wäre James Webb mehr der Nachfolger des Infrarot-Weltraumteleskops Spitzer. Wie aber könnte das nächste Großteleskop im All aussehen, dass in die Ahnenreihe von Hubble und James Webb passt? Eine Antwort darauf enthält der kürzlich vorgestellte Decadal Survey, für den US-amerikanische Astronomen ihr Wünsche für die kommenden Jahrzehnte geäußert haben. Eines der Wunschprojekte darin, das es etwa ermöglichen könnte, die Atmosphären von erdähnlichen extrasolaren Planeten zu erkunden, ist ein "Super-Hubble"-Teleskop, also ein Weltraumteleskop mit einem Spiegeldurchmesser von rund sechs Metern (wie James Webb), dass allerdings im gleichen Wellenlängenbereich wie Hubble beobachtet. Die Kosten dafür schätzt man auf über zehn Milliarden US-Dollar, fertiggestellt sein könnte es in den 2040er Jahren. Konkretere Pläne dafür gibt es aber noch nicht.