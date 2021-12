Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Es ist still um die Raumsonde Lucy geworden. Ist das Problem mit dem Solarzellenpaneel so gravierend? Die NASA-Mission Lucy soll einige Trojaner-Asteroiden besuchen, um mehr über diese Objekte auf der Jupiterbahn herauszufinden (siehe Lucy: Auf dem Weg zu Trojanern und Hellenen vom 18. Oktober 2021). Nach dem Start hatte man festgestellt, dass sich die Solarzellenpaneele zwar entfaltet haben, eines aber offenbar nicht richtig eingerastet ist. Die Paneele liefern alle Strom, so dass die Mission derzeit nicht gefährdet und Lucy ganz regulär auf dem Weg zu ihrem ersten Ziel ist. Bei der NASA probiert man aktuell mithilfe eines Modells von Lucy Möglichkeiten aus, wie man das Paneel doch noch fixieren könnte. Eine erste Untersuchung dazu war Anfang Dezember abgeschlossen worden, empfahl aber weitere Tests, bevor entsprechende Befehle zur Sonde geschickt werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.