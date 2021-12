Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es nicht unfair, das James Webb Space Telescope nach den vielen Verzögerungen ausgerechnet an Heiligabend zu starten? Das James Webb Space Telescope soll nach vielen Verzögerungen tatsächlich am Nachmittag des 24. Dezember an Bord einer Ariane-5-Rakete ins All starten. Natürlich bedeutet dies für die direkt am Start beteiligten Mitarbeiter ein arbeitsreiches Weihnachtsfest, nur wird das gesamte Team vermutlich sehr froh und erleichtert sein, wenn James Webb dann tatsächlich im All ist und alles mit dem Start geklappt hat. Dies dürfte für alle ein perfektes Weihnachtsgeschenk sein. Das Team weiß ja schon seit einigen Wochen, auf was es sich einstellen muss: Auch bei einem Start vor Weihnachten war absehbar, dass die Tage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel arbeitsreich sein würden - zumindest für die Teams, die an der ersten Flugphase beteiligt sind: In den ersten vier Woche soll sich das Teleskop nämlich entfalten und diese Phase ist mindestens genauso kritisch wie der Start selbst: Gelingt dies nämlich nicht oder nur unvollständig, ist die Mission stark gefährdet. Nach einem Monat wird das Teleskop dann auch seinen Einsatzort erreicht haben. Nun können die Instrument eingeschaltet, getestet und kalibriert werden. Diese gesamte Phase ist erst rund sechs Monate nach dem Start abgeschlossen. Es wird also für alle Beteiligten ein spannendes halbes Jahr und die meisten dürften froh sein, dass es nun endlich losgeht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.