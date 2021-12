Hubble ist schon seit mehr als 30 Jahren aktiv, warum ist das James Webb Space Telescope nur für zehn Jahre ausgelegt?

Das James Webb Space Telescope, das noch in diesem Jahr starten soll, wird 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt beobachten, befindet sich also nicht in einem Orbit um die Erde und wird - anders als Hubble - nicht durch astronautische oder auch robotische Missionen besucht werden können, um so gewartet oder erneuert zu werden. In der frühen Phase des Projekts waren Wartungsmissionen erwogen, dann aber verworfen worden, da der Aufwand, den das bedeutet hätte, in keinem Verhältnis zu dem erwarteten Nutzen stand.

James Webb wurde so konstruiert, dass es für mindestens fünfeinhalb Jahre nach dem Start funktioniert. Dies bedeutet, dass es fünf Jahre lang wissenschaftliche Beobachtungen an seinem Einsatzort machen und damit die gesteckten wissenschaftlichen Mindestziele erreichen kann. Um seine Position zu halten, benötigt das Teleskop Treibstoff und dieser ist für mindestens zehn Jahre an Bord. So besteht die Hoffnung, dass das Teleskop entsprechend lange betrieben werden kann. Je mehr Treibstoff man dann im Laufe der Jahre einspart, desto länger kann James Webb theoretisch arbeiten - wenn denn die anderen Komponenten noch funktionieren.

