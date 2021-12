Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso können die Sojus-Kapseln die ISS innerhalb weniger Stunden erreichen? Schaffen das die Dragon-Kapseln bald auch? Wie viel Zeit zwischen Start und Andocken an die ISS vergeht, hängt von zahlreichen Faktoren ab: Entscheidend ist beispielsweise der Startzeitpunkt, der bestimmt, welche Entfernung die Kapsel auf ihrer Umlaufbahn noch von der Internationalen Raumstation ISS hat. Kurze Reisezeiten zur ISS erfordern sehr präzise Starts, was das sogenannte Startfenster stark einschränkt. Auch erfordern kurze Reisezeiten in der Regel mehr Treibstoff für Kurskorrekturen, machen die Mission also teurer. Außerdem ist es dazu nötig, das Raumschiff und die Leistungsdaten von allen Komponenten im Einsatz sehr genau zu kennen, um die Bahn entsprechend exakt planen zu können. Da die Sojus-Kapseln und -Trägerraketen schon seit vielen Jahren verwendet werden, dürfte die russische Raumfahrtagentur hier über einen sehr großen Erfahrungsschatz verfügen. Es gibt aber noch andere Aspekte, die die Reisezeit beeinflussen: So möchte man meist, dass das Andocken des Raumschiffs bei Tageslicht stattfindet und zu einem Zeitpunkt, zu dem es optimale Bedingungen für die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum gibt. Auch der Dienstplan der Besatzungen ist wichtig, schließlich gilt auf der ISS eine andere Zeit als in Florida. Grundsätzlich sollte es aber auch für SpaceX möglich sein, die ISS schneller zu erreichen, nur würde dies die Mission wahrscheinlich auch teurer machen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.