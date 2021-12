Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Inflation noch im Gange? Ich vermute, es geht hier um den Begriff "Inflation" aus der Kosmologie, sonst wäre diese Website der falsche Ansprechpartner. In der Kosmologie bezeichnet man mit "Inflation" eine Phase kurz nach dem Urknall, in dem sich das Universum in sehr kurzer Zeit sehr stark ausgedehnt hat. Diese 1981 vorgeschlagene Theorie konnte auf einen Schlag mehrere Probleme des Standard-Urknallmodells, wie die fast gleichförmige kosmische Hintergrundstrahlung und die "Flachheit" des Universums, lösen. Kosmologen erklären die Inflation mit dem Ende der großen Vereinigung der Kräfte. Bei der Inflationsphase handelte es sich um einen winzigen Bruchteil einer Sekunde in der ersten Sekunde nach dem Urknall: Sie war bereits 10-33 Sekunden nach dem Urknall wieder beendet. Damit ist die kurze Antwort auf die Frage: nein. Das Universum dehnt sich heute allerdings trotzdem noch aus, was aber nichts mit der Inflation zu tun hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.