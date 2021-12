Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lassen sich Teleskope wie Hubble, die ständig in Bewegung sind, so fein justieren, woher kommt der Treibstoff? Um beim Beispiel Hubble zu bleiben: Das Weltraumteleskop benötigt für den Betrieb keinen Treibstoff. Die Ausrichtung geschieht mithilfe von Trägheitsrädern, die bei einer Änderung ihrer Drehgeschwindigkeit einen Drehimpuls auf das Teleskop übertragen, so dass es sich dreht. Diese werden mit Strom betrieben, der aus Solarzellen stammt. Für das Anvisieren eines Ziels verfügt Hubble über spezielle Sensoren, die sofort erkennen, wenn sich das Blickfeld des Teleskops verschiebt und die die Trägheitsräder entsprechend ansteuern können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.