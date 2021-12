Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Der Lunar Reconnaissance Orbiter ist seit 2009 im All. Warum konnte er nicht einmal aus geringerem Abstand die Apollo-Landeplätze überfliegen? Die NASA-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter umkreist den Erdtrabanten seit 2009 - zunächst auf einem Orbit mit einer Höhe von 50 Kilometern, inzwischen auf einer Umlaufbahn, die die Sonde in einer Höhe von nur 20 Kilometer über den Mondsüdpol führt, um die schattigen Krater dort besser untersuchen zu können. Jede Bahnänderung kostet Treibstoff und dieser bestimmt letztlich, wie lange die Mission noch arbeiten kann. Eine Bahnänderung, nur um die Apollo-Landeplätze aus noch geringerer Höhe zu überfliegen, dürfte einiges an wertvollem Treibstoff verbrauchen, hätte aber vermutlich sonst kaum einen größeren wissenschaftlichen Nutzen. Wie bei jeder Mission geht es auch beim Lunar Reconnaissance Orbiter darum, für das eingesetzte Geld einen möglichst großen wissenschaftlichen Gewinn zu erzielen. Und da dürften beispielsweise Regionen wie der Mondsüdpol, den auch bald eine Landemission besuchen soll, sehr viel interessanter sein als die Apollo-Landeplätze. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.