Wäre es möglich eine Messsonde dauerhaft an einem Ballon in der Jupiteratmosphäre zu platzieren? Es gab tatsächlich schon Überlegungen, ob sich mithilfe von Messinstrumenten, die an einem Ballon hängen, über längere Zeit Daten in den Atmosphären von Jupiter und Saturn sammeln lassen könnten. Natürlich würden dabei ganz andere Anforderungen an die Ballone gestellt als an vergleichbare Ballone auf der Erde. Das liegt allein schon an der unterschiedlichen atmosphärischen Zusammensetzung der Planeten - auf Jupiter und Saturn besteht die Atmosphäre größtenteils aus Wasserstoff. Am Jet Propulsion Laboratory der NASA haben sich vor einigen Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu Gedanken gemacht und sogar ausgerechnet, wie ein Ballon beschaffen sein müsste, der eine Nutzlast mit einem bestimmten Gewicht tragen kann. In der Theorie sollte dies tatsächlich möglich sein, obwohl es aktuell meines Wissens keinerlei Pläne gibt, diese theoretischen Überlegungen auch weiter auszuarbenten und umzusetzen. Die Website zu den entsprechenden Forschungsarbeiten ist als Archivfassung noch abrufbar.