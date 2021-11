Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird das James Webb Space Telescope auch erdgroße Planeten abbilden können? Eine der Aufgaben von James Webb soll es sein, die Atmosphären von potentiell lebensfreundlichen Gesteinsplaneten zu untersuchen und zwar in ersten Linie durch Spektroskopie. Eine direkte Abbildung des jeweiligen Planeten ist in der Regel gar nicht möglich, da diese im Licht ihres Zentralsterns "untergehen". Man setzt daher auf das Vorüberziehen eines Planeten vor seinem Stern, auf sogenannte Transits. James Webb verfügt allerdings auch über eine Blende, mit der das Licht eines Sterns ausgeblendet werden kann. Dadurch könnte es tatsächlich gelingen, Planeten direkt abzubilden. Bis in welche Entfernung und Größe der Planeten dies gelingt, hängt sehr vom jeweiligen System ab. Auf jeden Fall wird es auch mit James Webb keine Bilder geben, auf denen man mehr erkennen kann als einen kleinen Lichtfleck. James Webb ist außerdem ein Infrarotteleskop, das das Universum - anders als Hubble - nicht im sichtbaren Bereich des Lichts erforscht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.