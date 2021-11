Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Schwankt die Helligkeit der Venus im Jahresverlauf deutlich? Ja, die Helligkeit unseres inneren Nachbarn im Sonnensystem kann tatsächlich sehr auffällig im Jahresverlauf schwanken - zwischen -3 und -4,9 Magnituden. Das hängt mit zwei Faktoren zusammen: Ein Aspekt ist der Abstand der Venus von der Erde, der sich im Laufe eines Umlaufs des Planeten um die Sonne ständig verändert. Der andere Aspekt ist die Stellung des Planeten in Bezug auf Erde und Sonne. Da die Venus innerhalb der Erdbahn um die Sonne umläuft, zeigt sie auch Phasen, wir sehen den Planeten also - ganz wie den Mond - nicht immer vollständig beleuchtet, sondern manchmal auch nur als schmale Sichel oder als "Halbvenus". Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Helligkeit. Kombiniert mit der Entfernung ergeben sich so zwei Punkte auf der Venusbahn um die Sonne, an denen uns die Venus von der Erde aus besonders hell erscheint, sie also "im größten Glanz" ist. Dies ist etwa rund einen Monat vor beziehungsweise nach der unteren Konjunktion der Fall. Bei der unteren Konjunktion befindet sich die Venus genau zwischen Sonne und Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.