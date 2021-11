Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum überlegt man, ein Atomkraftwerk auf dem Mond zu bauen? Wäre Solarenergie nicht sinnvoller? Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA sucht in der Tat aktuell Konzepte für die Erzeugung von Energie durch einen Kernreaktor auf dem Mond. Die Nutzung von Sonnenenergie hat auf dem Erdtrabanten nämlich einen entscheidenden Nachteil: Die Tage auf dem Mond dauern rund einen Monat: Damit ist es auf der Mondoberfläche in der Regel rund zwei Wochen lang dunkel, um anschließend wieder zwei Wochen lang hell zu sein. Aus Solarzellen würde sich also nur bei Tag Strom gewinnen lassen und dann eine lange Nacht gar nicht mehr. Mit einer nuklearen Quelle für Strom hätte man dieses Problem nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.