Wenn es unzählige Galaxien gibt, warum hat man davon erst einen Bruchteil kartiert? Die Gesamtzahl der Galaxien schätzt die Astronomie auf 100 bis 200 Milliarden, katalogisiert sind davon nur sehr wenige, den die meisten dieser Galaxien hat man noch nie gesehen. Auf die Gesamtzahl der Galaxien kann man etwa durch Deep-Field-Beobachtungen schließen. Dabei beobachtet man mit einem leistungsfähigen Teleskop einen sehr kleinen und scheinbar leeren Bereich am Himmel. Es kommen, wie etwa beim berühmten Hubble Deep Field, zahlreiche Galaxien in großer Entfernung zum Vorschein. Aus diesen Beobachtungen kann man dann auf die Zahl der Galaxien am gesamten Himmel hochrechnen. Alle Galaxien aber auch tatsächlich zu beobachten, würde sehr viel Beobachtungszeit mit leistungsfähigen Teleskopen kosten, die man auf andere Weise sinnvoller verwenden kann. Eine Grundannahme, die sich bislang bestätigt hat, ist nämlich, dass es im Universum keinen ausgezeichneten Ort gibt und man praktisch in jede Richtung das Gleiche sehen sollte.