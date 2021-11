Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Planetensysteme ohne Stern? Zur Beantwortung der Frage ist entscheidend, was man unter "Planetensystem" versteht: Es gibt Hinweise auf Planeten, die ohne Sonne durch die Milchstraße vagabundieren. Dabei handelt es sich aber um einzelne Planeten, nicht um Planetensysteme. Diese wurden aus ihrem Geburtsplanetensystem "gekickt". Zusammengehörige Planeten eines Systems bilden sich in der Regel in der gleichen Staubscheibe um einen Stern oder aber auch um einen Braunen Zwerg. Braune Zwerge sind Objekte, die in ihrer Entstehungsphase nicht ausreichend Masse aufsammeln konnten, um die nuklearen Fusionsprozesse im Inneren dauerhaft zu zünden und damit zu einem "richtigen" Stern zu werden. Um solche Braune Zwerg könnten sich unter Umständen auch Planeten bilden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.