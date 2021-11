Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher haben Meteoriten ihre hohe Geschwindigkeit, mit der sie in die Erdatmosphäre eintreten? Meteoriten - oder wie es korrekt heißen müsste: Meteoroiden - sind in der Regel Staubpartikel, die von einem Kometen auf seiner Umlaufbahn hinterlassen wurden. Sie kreisen weiter auf der ursprünglichen Umlaufbahn des Kometen um die Sonne und haben schon dadurch eine beachtliche Geschwindigkeit. Sie treffen dann auf die Erde, die sich auch ihrerseits mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne bewegt. Kombiniert können sich so also beträchtliche Auftreffgeschwindigkeiten ergeben. Als "Meteoriten" bezeichnet man übrigens in der Regel nur die Brocken, die es bis auf die Erdoberfläche schaffen, solange sie im All sind spricht man von "Meteoriden". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.