Wenn wir das Licht eines Objekts in fünf Milliarden Lichtjahren Entfernung sehen können, darf es doch auf dem Weg kein Hindernis geben. Ist das Universum so leer? Ja, das Universum besteht tatsächlich zum größten Teil aus leerem Raum. Das gilt insbesondere für die Regionen zwischen den Galaxien. Hier gibt es gewaltige Leerräume. Natürlich ist es möglich, dass sich auch im intergalaktischen Raum Gas und Staub befinden, die das Licht etwas verändern. Sie verschlucken es in der Regel aber nicht komplett. Übrigens ist selbst in den Galaxien in den meisten Bereichen - vielleicht mit Ausnahme des Zentrums - noch sehr viel Platz: Das ist auch der Grund dafür, warum es bei Kollisionen und Verschmelzungen von Galaxien kaum tatsächliche Kollisionen von Sternen gibt.