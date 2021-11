Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es eine gravitative Beeinflussung des Sonnensystems durch den Stern Gliese 710, wenn er an der Sonne vorbeizieht? Das ist zu erwarten: Wenn sich Gliese 710 der Sonne in rund 1,3 Millionen Jahren auf nur rund 4000 Astronomische Einheiten annähert, dürften dadurch Objekte im äußeren Bereich des Sonnensystems abgelenkt und ins innere Sonnensystem geleitet werden. Es könnte dann also mehr Kometen zu beobachten geben und die Gefahr für einen Einschlag auf der Erde dürfte steigen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.