Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann ein Neutronenstern, der sich einem Schwarzen Loch nähert, von diesem zerrissen und seine Teile ins All geschleudert werden? Um genau vorhersagen zu können, was bei der Annäherung eines Neutronensterns an ein Schwarzes Loch passiert, muss man den inneren Aufbau dieser äußerst kompakten Objekte möglichst präzise kennen. Über den Aufbau von Neutronensternen gibt es aber bislang nur Theorien. Man hofft jedoch, durch das Studium von Gravitationswellen, die etwa bei der Kollision und Verschmelzung von einem Neutronenstern und einem Schwarzen Loch entstehen, mehr über diese Prozesse und auch die Beschaffenheit von Neutronensternen zu erfahren. Ist das Schwarze Loch ausreichend "groß", kann es den Neutronenstern "am Stück" verschlingen und sämtliches Material verschwindet in dem Schwarzen Loch, bevor der Neutronenstern zerbrechen kann. Man hat dies bereits durch Gravitationswellenereignisse beobachtet. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es auch anders kommen kann und bei solchen Kollisionen dann Material des Neutronensterns ins All beschleunigt wird. Bei diesem Material könnte es sich um schwerere Elemente handeln, was für das Studium der Elemententstehung im Universum von Interesse wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.