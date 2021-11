Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte ein erdähnlicher Exoplanet auch in einem Röntgendoppelsternsystem existieren? Röntgendoppelsterne bestehen aus einem Schwarzen Loch oder einem Neutronenstern, der von einem Partner Material abzieht. Dieses Material heizt sich stark auf und ist für die energiereiche Röntgenstrahlung verantwortlich, die von dem System ausgeht. Ein Planet um ein solches System wäre also dieser extremen Röntgenstrahlung ausgesetzt und dürfte damit für Leben, wie wir es kennen, kaum geeignet sein. Als "erdähnlich" bezeichnet man in der Astronomie allerdings oft auch schon Planeten, die hauptsächlich aus Gestein bestehen, also Welten wie Venus oder Mars. Und solche Gesteinsplaneten wären natürlich auch in einem solchen System vorstellbar. Sie könnten sogar, vor Entstehung des Röntgendoppelsterns, einmal lebensfreundliche Bedingungen aufgewiesen haben - nämlich zu der Zeit, in der das System lediglich aus zwei Sonnen bestand, die einander umkreist haben. Die Supernova, durch die aus einem der beiden Sterne dann ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch wurde und die anschließende Röntgendoppelsternphase dürfte das Leben auf einer solchen Welt allerdings kaum überstehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.