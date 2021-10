Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist ein Neutronensternbeben? Ein Beben auf einem Neutronenstern kann Astronominnen und Astronomen, durch Beobachtung und Analyse der dabei von dem Stern ausgehenden Strahlung, eine ganze Menge über den Aufbau dieser äußerst kompakten Objekte verraten - ganz ähnlich, wie in der Seismologie der Aufbau der Erdkruste und des Erdinneren mithilfe seismischer Wellen erforscht wird. Solche Beben können beispielsweise durch das Brechen der Kruste eines Neutronensterns entstehen. Dazu kann es etwas durch Veränderungen im oft sehr starken Magnetfeld des Sterns kommen. Neutronensterne sind Überreste aus dem Kernbereich eines Sterns, dessen Gesamtmasse einst ein Vielfaches der Masse unserer Sonne betrug. Die Masse von Neutronensternen entspricht nur noch etwa der 1,4-fachen Masse unserer Sonne. Sie ist allerdings in einer Kugel von lediglich 20 Kilometer Durchmesser zusammengepresst. Ein Teelöffel dieser Materie würde auf der Erde 10 Millionen Tonnen wiegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.