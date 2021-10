Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es theoretisch möglich, mit dem Space Launch System eine bemannte Reparaturmission zum James Webb Space Telescope zu machen? Das Space Launch System der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA mit dem Raumschiff Orion soll astronautische Missionen zum Mond und anderen Zielen im Sonnensystem ermöglichen. Und damit sollte - rein theoretisch - natürlich auch der vorgesehene Orbit des James Webb Space Telescope in rund 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde erreichbar sein. Nur mit der Erreichbarkeit ist es nicht getan: James Webb wurde nicht dafür gebaut, repariert zu werden und ist - anderes als das Weltraumteleskop Hubble - beispielsweise nicht modular aufgebaut, was ein einfaches Auswechseln von Bauteilen ermöglichen würde. Und dies ist noch nicht alles: Auch die Orion-Raumkapsel ist für solche Reparaturmissionen nicht gedacht, vor dem Start einer solchen Mission wären also noch erhebliche Investitionen in dafür benötigte Komponenten nötig. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.