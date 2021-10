Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es einen Ort im Universum, an dem man in keine Richtung Sterne sieht? Das kommt vermutlich sehr darauf an, über welche Beobachtungsmöglichkeiten man an diesem Ort verfügen würde: Es gibt im Universum große Leerräume. sogenannte Voids, in denen es kaum Galaxien gibt und die einen Durchmesser von deutlich über 100 Millionen Lichtjahre erreichen können. Hier könnte man sich durchaus Orte - etwa einen einsamen, aus seiner Galaxie geschleuderten Stern - vorstellen, an denen man mit bloßem Auge oder mit kleinen Instrumenten keine anderen Sterne, sondern höchstens entfernte Galaxien als nebelförmige Gebilde wahrnehmen würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.