Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Mit welchen Koordinaten charakterisiert man die Position eines Sterns? Um die Position eines Sterns am Himmel eindeutig zu beschreiben, so dass der Stern auch von Astronominnen und Astronomen auf der ganzen Welt wiederzufinden ist, nutzt man zwei Polarkoordinaten - und zwar die Rektaszension und die Deklination. Bezugspunkte dieses Koordinatensystems sind die beiden Himmelspole, um die sich alle Sterne zu drehen scheinen und der Himmelsäquator. Die Rektaszension ist der Winkel zwischen dem Frühlingspunkt (dem Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der Ekliptik im März) und dem durch die Himmelspole verlaufenden Großkreis, auf dem das gesuchte Objekt liegt. Die Deklination gibt dann den Erhebungs-Winkel über dem Himmelsäquator an. Die Deklinationsangabe entspricht damit der von der Kartierung der Erde bekannten geographischen Breite, während die Rektaszension der geographischen Länge entspricht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.