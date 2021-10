Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können Jupiter und Saturn ihr Gas halten, wenn sich die Sonne zum Roten Riesen aufgebläht hat? Das wird auf jeden Fall nicht leichter: In einigen Milliarden Jahren wird sich die Sonne zum Roten Riesen aufblähen und dabei die inneren Planeten, eventuell auch die Erde, verschlucken. In den äußeren Regionen des Sonnensystems könnte dann eine - wenn auch nur verhältnismäßig kurze - lebensfreundliche Phase beginnen. Jupiter, der der Oberfläche der Sonne dann deutlich näher sein wird als er heute ist, dürfte durch die intensive Strahlung zumindest Teile seiner dichten Atmosphäre verlieren. Allerdings haben Forschende in den letzten Jahren jupiterähnliche Gasriesen in sehr geringem Abstand zu ihrem Zentralstern gefunden, die in der Lage waren, ihre Atmosphären zu halten. Von daher ist das Schicksal von Jupiter alles andere als sicher. Vielleicht ergibt aber die Untersuchung dieser "heißen Jupiter" bald auch Hinweise auf die Zukunft des größten Planeten in unserem Sonnensystem. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.