Kommt uns Gliese nahe genug für den Besuch einer Sonde? Vermutlich meint der Fragesteller mit "Gliese" den Stern Gliese 710, der sich der Sonne in rund 1,3 Millionen Jahren auf nur rund 4000 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) annähern wird. 4000 Astronomische Einheiten ist astronomisch gesehen zwar relativ nah, doch für Sonden mit herkömmlicher Technologie noch immer recht weit weg: So ist Voyager 1 gerade einmal knapp 150 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Bis zur Passage von Gliese 710 ist jedoch noch ein "wenig" Zeit, so dass in dieser fernen Zukunft vielleicht andere Antriebsmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden - wenn es die Menschheit dann noch gibt. Aus heutiger Sicht wäre eine solche Mission eine Mehrgenerationenaufgabe.