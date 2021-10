Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum tragen Astronauten auf der ISS Armbanduhren? Aus dem gleichen Grund, wie viele Menschen auf der Erde: Sie müssen wissen, wie spät es ist. Das ist auf der Internationalen Raumstation ISS, die alle 90 Minuten die Erde umrundet und auf der sich Tag und Nacht viele Male am Tag abwechseln, noch wichtiger als auf der Erdoberfläche. Es kann einem nämlich hier jedes Zeitgefühl verlorengehen. Die genaue Zeit - auf der ISS gilt die Universal Time, die auch in Großbritannien verwendet wird - ist wichtig, um den Dienstplan einhalten und Experimente nach den jeweiligen Vorgaben durchführen zu können. Manche Astronautinnen und Astronauten tragen sogar noch eine zweite Uhr, die ihnen die Zeit an ihrem Wohnort auf der Erde zeigt, was wichtig für den Kontakt mit dem Partner oder den Kindern ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.