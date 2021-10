Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was erwartet man sich von der Mission DART zum Asteroiden Didymos? Die Mission Double Asteroid Redirection Test (DART) hat praktisch nur ein Ziel: Sie soll zum Doppelasteroiden Didymos fliegen und auf der kleineren Komponente (dem "Mond" von Didymos, genannt Dimorphos) des Systems einschlagen. So will man feststellen, wie sich die Bahn des Asteroiden durch einen solchen Einschlag verändert und daraus ableiten, ob ein solches Verfahren auch dazu dienen könnte, um Asteroiden mit Kollisionskurs auf die Erde abzulenken. Der Start von DART ist für November geplant, der Einschlag für Oktober des kommenden Jahres. Die Bahn des Asteroiden wird dann von der Erde aus genau verfolgt werden. Didymos befindet sich nicht auf einem Kollisionskurs mit der Erde und kann durch den Einschlag auch nicht auf einen solchen geraten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.