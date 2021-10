Die Sonnenstrahlen benötigen acht Minuten bis zur Erde. Heißt das, dass ich die Sonnenoberfläche immer nur so sehe, wie sie vor acht Minuten aussah?

Genau so ist es. Da sich auch das Licht mit einer Geschwindigkeit ausbreitet, die zwar sehr hoch, aber doch endlich ist, benötigt es für lange Strecken eine spürbare Zeit. Das Bild der Sonne, das wir am Himmel sehen, ist daher rund acht Minuten alt. Blicken wir weiter ins All, schauen wir damit auch weiter in die Vergangenheit des Universum. Es könnte beispielsweise gut sein, dass ein Stern, den wir am Himmel noch sehen, in Wirklichkeit schon als Supernova explodiert ist.

Die Astronomie nutzt diesen Sachverhalt, um etwas über die Anfänge des Weltalls und die Geschichte der Galaxien zu lernen: Schaut man sich nämlich Galaxien in großer Entfernung an, sieht man diese in der Frühzeit des Universums.

