Was ist ein Weißer Zwerg? Ein Weißer Zwerg ist die Endphase eines gewöhnlichen, sonnenähnlichen Sterns und damit auch der Endzustand der meisten Sterne in der Milchstraße. Aufgrund ihrer Masse werden diese Sterne in der Regel nicht als Supernova explodieren und damit auch nicht zu einem Neutronenstern oder einem Schwarzen Loch. Bei einem Weißen Zwergstern handelt es sich um einen ausgebrannten Stern - oder genauer, um dessen zunächst noch glühend heißen Kern. Der Stern hatte, bevor er zum Weißen Zwerg wurde, seine äußeren Hüllen ins All abgestoßen und konnte diese für einige Zeit noch zum Leuchten anregen, so dass ein meist eindrucksvoller Planetarischer Nebel entstanden ist. Später blieb dann nur noch der glühende Rest des Sterns zurück, der dann über viele Milliarden Jahre langsam auskühlt - der Weiße Zwerg. Weiße Zwerge sind äußerst kompakte Objekte: Ihre Masse ist nur wenig geringer als die unserer Sonne, ihr Durchmesser entspricht aber in der Größenordnung mehr dem der Erde.