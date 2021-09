Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wirkt sich die Expansion des Universums auf die Sterne am Rand der Milchstraße aus? Nein, die Sterne sind gravitativ an unsere Milchstraße gebunden und ihre Bewegung wird daher von deren Anziehungskraft bestimmt. Dies gilt für alle gravitativ gebundenen Systeme. Die Milchstraße selbst ist auch nicht "frei": Sie ist Teil einer Galaxiengruppe, der "lokalen Gruppe", zu der auch die Andromedagalaxie gehört. Dieser Sachverhalt wird in ferner Zukunft auch die Bahnen der Sterne der Milchstraße beeinflussen, da sich Milchstraße und Andromedagalaxie immer näher kommen und in wenigen Milliarden Jahren miteinander verschmelzen werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.