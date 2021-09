Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann wird das James Webb Space Telescope per Schiff von Kalifornien nach Kourou transportiert? Um den Starttermin kurz vor Weihnachten halten zu können, muss das James Webb Space Telescope in den kommenden Wochen in Kourou eintreffen, wo es dann mit einer Ariane-5-Rakete ins All starten wird. Der Transport von Kalifornien soll durch den Panama-Kanal per Schiff erfolgen. Die genauen Daten und die exakte Route gibt die NASA allerdings nicht bekannt, weil man Angst um die kostbare Ladung hat. Ein Transport per Schiff ist aber nötig, da einige Brücken vom nächstgelegenen Flughafen zum Startplatz nicht für eine so schwere Ladung wie das Weltraumteleskop ausgelegt sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.