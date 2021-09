Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was versteht man unter dem Begriff Neue Physik? Die Physik hat heute ein umfassendes Instrumentarium aus Modellen, mit denen sich unsere Welt vergleichsweise gut beschreiben lässt. Für die kleinsten Bestandteile im Universum leistet dies das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Es kann allerdings nicht alles erklären, was man beobachtet hat: So sollten beispielsweise im Urknall gleich große Mengen an Materie und Antimaterie entstanden sein, doch wir verdanken unsere Existenz der Tatsache, das es offenbar ein wenig mehr Materie als Antimaterie gab. Auch die Existenz von Dunkler Materie und Dunkler Energie lässt sich mit den aktuellen Modellen der Physik nicht erklären. Hier hoffen Physikerinnen und Physiker auf eine "neue Physik", also im besten Fall ein allumfassendes Modell, das all die Phänomene, die wir heute schon gut beschreiben können, mindestens genauso gut erklärt und darüber hinaus auch möglichst viele der Fragen beantwortet, die das Standardmodell unbeantwortet lässt. Auf dem Weg dorthin sucht man beispielsweise nach Abweichungen vom Standardmodell, also Messwerten, die nicht mit den Modellvorhersagen übereinstimmen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.