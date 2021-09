Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woraus ergibt sich die Umlaufgeschwindigkeit der Internationalen Raumstation ISS? Die Geschwindigkeit eines Satelliten auf einer stabilen Umlaufbahn um die Erde und damit auch die der Internationalen Raumstation ISS hängt von den beiden Kräften ab, die auf Satellit oder Raumstation wirken: der Gravitationskraft (also die Kraft, mit der die Erde die ISS anzieht) und der Zentripetalkraft (die sich aus der Bewegung der ISS ergibt). Um die Station auf einer Umlaufbahn in einer bestimmten Höhe zu halten, müssen diese beide Kräfte gleich sein, woraus sich eine ganz bestimmte Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Höhe ergibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.