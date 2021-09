Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was sind Strangelets? Strangelets sind theoretische Teilchen, die aus dem Teilchenzoo der Elementarteilchenphysik stammen. Sie zählen zur sogenannten "Seltsamen Materie". Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein sogenanntes "Strange-Quark" erhält, ein "Strange-Quark" ist eine der sechs Arten von Quarks. Protonen und Neutronen beispielsweise setzen sich lediglich aus den sogenannten Up- und Down-Quarks zusammen, während ein Strangelet noch zusätzlich aus dem erwähnten Strange-Quark besteht, was ihm bestimmte Eigenschaften verleiht. Strangelets zählen zu den hypothetischen Teilchen, deren Existenz experimentell noch nicht bestätigt wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.