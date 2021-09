Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man sich nahe der Sonne befinden würde, wäre es da laut? Geräusche, also Schallwellen, benötigen ein Medium, in dem sie sich ausbreiten können. Deswegen sind die Explosionsgeräusche, die man bei Raumschiff-Schlachten in Science-Fiction-Filmen hört, auch nicht realistisch. Raumschiffe können zwar explodieren, aber hören würde man das nicht - zumindest solange es sich nicht um das eigene Raumschiff handelt. Genauso ist es, wenn man sich in der Nähe der Sonne aufhält: Geräusche können sich hier nicht ausbreiten, da es kein Medium wie etwa Luft gibt. Man weiß aber, dass die Sonne und auch andere Sterne Schwingungen aufweisen, also pulsieren. Man nutzt diese Wellen, um mehr über das Innere von Sternen zu erfahren. Man kann die Pulsationen allerdings nicht hören, aber inzwischen hörbar machen. Die NASA hat 2018 einige Beispiele veröffentlicht: Sounds of the Sun. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.