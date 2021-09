Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gibt es keine Swing-by-Manöver am Mond? Wo ein Swing-by-Manöver, also ein "Schwungholen" beispielsweise an einem Planeten, möglich bzw. sinnvoll ist, hängt von der jeweiligen Mission ab. Durch ein Swing-by-Manöver lässt sich Geschwindigkeit und Richtung einer Sonde verändern, ohne dabei größere Mengen an Treibstoff zu verbrauchen. Auch der Mond wurde bereits für Swing-by-Manöver genutzt: So brachte man etwa die Mondsonde LCROSS durch einen Swing-by am Mond auf einen langgestreckten polaren Erdorbit. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.