Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es einen Ort im Universum, an welchem man nicht gleich weit in jede Richtung gucken kann? Diese Frage bezieht sich auf die Antwort auf unsere gestrige Frage "Können wir in jede Richtung im Universum gleichweit schauen?" und auch die Antwort ist in der gestrigen Antwort bereits angedeutet: Nach Ansicht der Wissenschaft gibt es im Universum keine "ausgezeichneten" oder besonderen Orte, sondern man sieht praktisch von jedem anderen Punkt das, was man auch von der Erde beobachtet (lokale Variationen nicht mitgerechnet). Daher sollte man auch von jedem Ort im Universum gleich weit schauen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.