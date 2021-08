Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Können wir in jede Richtung im Universum gleichweit schauen? Ja, das ist eine grundsätzliche Annahme, die auch besagt, dass wir an keinem besonderen Ort im Universum leben, so dass Gesetze, die bei uns gelten auch in anderen Teilen des Universums gelten müssen. Man hat bislang keine Hinweise dafür gefunden, dass diese Annahmen unzutreffend sind. Natürlich hat das "Schauen in jede Richtung" dort Grenzen, wo wir einfach nicht hinschauen können: So blicken wir in bestimmten Richtungen auf dichte Gaswolken oder ins dichte Zentrum der Milchstraße, so dass der Blick auf die Regionen dahinter sehr schwierig bis unmöglich ist. Davon aber abgesehen, sollte man in jede Richtung gleich weit schauen können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.