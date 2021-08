Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange werden die Perseiden noch als Sternschnuppen zu sehen sein? Sternschnuppenströme entstehen, wenn die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne durch die "Staubspur" eines Kometen (oder selten auch eines Asteroiden) fliegt und diese Staubpartikel in die Erdatmosphäre eindringen. Dabei durchläuft die Erde nicht in jedem Jahr exakt den gleichen Bereich der Spur, so dass sich die Aktivität von Sternschnuppenströmen von Jahr zu Jahr verändert. Auch kann der Komet bei einer erneuten Passage durch das innere Sonnensystem einen Strom auch wieder "auffrischen". Die Perseiden gehen auf den Kometen 109P/Swift-Tuttle zurück, der alle 133 Jahre ins innere Sonnensystem kommt. Der Sternschnuppenstrom wird schon seit mehr als 2000 Jahren beobachtet, von daher ist es kaum wahrscheinlich, dass er in den nächsten Jahren komplett versiegt. Eine Vorhersage ist aber schwierig und natürlich kennt man historische Sternschnuppenströme, die inzwischen nicht mehr beobachtet werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.